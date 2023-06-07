PT Bayan Resources Milik Siapa? Ini Sosoknya sang Raja Batu Bara Rp384 Triliun

JAKARTA - Mengulas sosok pemilik PT Bayan Resources Tbk (BYAN) yang merupakan salah satu perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia di bawah naungan Bayan Group.

Perusahaan tersebut pertama kali didirikan pada 7 Oktober 2004 dan menjadi salah satu perusahaan tambang batu bara terbesar di Indonesia.

Hal tersebut tentunya membuat banyak penasaran dengan pemilik Bayan Resources. Lantas, sebenarnya Bayan Resources milik siapa?

Dirangkum Okezone, Rabu (7/6/2023) Bayan Resources milik pebisnis Low Tuck Kwong yang merupakan salah satu orang terkaya di Indonesia.

Low Tuck Kwong diketahui saat ini memiliki harta kekayaan mencapai USD25,7 miliar atau setara Rp384,8 triliun.

Dia juga diketahui pernah dinobatkan sebagai orang terkaya RI versi Forbes pada akhir Desember 2022 lalu menggeser Hartono bersaudara.

Low Tuck Kwong memulai karir bisnisnya pada 1973 pada saat ia mendirikan PT Jaya Sumpiles Indonesia (JSI) yang bergerak di sektor kontraktor pekerjaan tanah hingga pekerjaan umum.