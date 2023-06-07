Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Segini Harga Rumah Mewah Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono yang Digeledah KPK

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |12:54 WIB
Segini Harga Rumah Mewah Eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono yang Digeledah KPK
KPK geledah rumah mewah Andhi Pramono (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Rumah mewah tersangka eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono digeledah Tim Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Rumah mewah eks Kepala Bea Cukai Makassar tersebut diketahui berlokasi di komplek perumahan mewah Grand Summit di Jalan Everest di wilayah Sekupang, Batam.

Memiliki rumah di kompleks perumahan elit dan mewah, lantas berapa harga rumah eks Kepala Bea Cukai Makassar Andhi Pramono?

Melansir berbagai sumber, harga rumah di kompleks perumahan mewah tersebut berkisar antara Rp8 miliar hingga Rp10 miliar.

Misalnya seperti dilansir situs rumah123.com, Rabu (7/6/2023) rumah mewah 2 lantai tipe hook di kompleks Grand Summit dengan luas lahan 685 m2 dan luas bangunan 235 m2 dijual seharga Rp8 miliar dengan 5 kamar tidur dan 3 kamar mandi.

Adapun di situs lamudi.co.id, rumah mewah di kompleks perumahan tersebut dengan luas bangunan 235 m2 dan luas lahan 570 m2 dijual dengan harga Rp5,5 miliar. Ada juga tipe rumah dengan luas bangunan 282 m2 dan luas lahan 801 m2 dengan 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi dijual seharga Rp6,99 miliar.

Sedangkan rumah di Grand Summit Southlink dengan luas lahan 796 m2 dan luas bangunan 240 m2 dihargai Rp7 miliar. Adapun rumah tersebut dilengkapi dengan 3 kamar tidur dan 3 kamar mandi.

Halaman:
1 2
