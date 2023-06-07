Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

RI Tawarkan 300 Paket Investasi di IKN Rp38,6 Triliun

Ikhsan Permana , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:47 WIB
RI Tawarkan 300 Paket Investasi di IKN Rp38,6 Triliun
Menteri Investasi Bahlil Lahadalia. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Pemerintah Indonesia menawarkan 300 paket investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN) senilai USD2,6 miliar atau setara Rp38,6 triliun kepada investor Singapura. (Kurs: Rp14.854/USD).

Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia dalam akun Instagram resminya @bahlillahadalia.

"Untuk tahap awal di sektor swasta, Pemerintah Indonesia menawarkan 300 paket investasi dengan total nilai USD2,6 miliar di berbagai bidang, termasuk perumahan, transportasi, energi, teknologi, dan lainnya," kata Bahlil dikutip Rabu (7/6/2023).

Bahlil mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo alias Jokowi mengajak para investor Singapura untuk menjadi bagian dalam pengembangan IKN yang akan menjadi pusat bisnis, tempat tinggal nyaman, dan akan menjadi kota pintar masa depan yang berbasis alam.

"Pertemuan ini bukan hanya tentang presentasi mempromosikan peluang investasi, ini tentang masa depan. Masa depan Ibu Kota Nusantara, masa depan Indonesia, dan masa depan generasi mendatang," ucap Bahlil.

 

Halaman:
1 2
