HOME FINANCE PROPERTY

Menteri PUPR Pastikan Proyek Tol Getaci 108 Km Dilanjutkan hingga Ciamis

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |17:51 WIB
Menteri PUPR Pastikan Proyek Tol Getaci 108 Km Dilanjutkan hingga Ciamis
Jalan Tol. (Foto: PUPR)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengatakan proses lelang proyek tol Getaci (Gedebage–Tasikmalaya–Cilacap) sedang disiapkan kembali setelah sempat batal.

Menteri Basuki pun akan memprioritaskan pembangunan tol Getaci sepanjang 108 km mulai dari Gedebage hingga Ciamis.

Adapun saat ini tengah disiapkan kelengkapan dokumen lelang yang masih ada kendala dari aspek izin lingkungan.

"Getaci itu kita akan buat prioritas sampai ke Ciamis, sekarang memang ada satu masalah terkait dokumen lingkungannya itu belum lengkap, ada catatan dari KPK, dan kita akan berargumentasi kalau untuk PSN cukup kerangka acuan saja," ujar Menteri Basuki di Gedung DPR, Rabu (7/6/2023).

 BACA JUGA:

Tol Getaci nantinya akan melintasi dua provinsi sekaligus, yaitu Provinsi Jawa Barat sepanjang 171,40 km dan Provinsi Jawa Tengah sepanjang 35,25 km.

Sehingga total keseluruhan tol tersebut sepanjang 206,65 km, yang menjadikan jalan tol ini sebagai ruas jalan tol terpanjang di Indonesia.

 

Halaman:
1 2
