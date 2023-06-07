Perbaikan Jalan Rusak di Lampung Cs Dimulai Juli 2023, Anggaran Rp14,6 Triliun

JAKARTA - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menargetkan perbaikan jalan daerah bakal mulai dilakukan pada bulan Juli mendatang.

Anggaran yang disiapkan untuk untuk perbaikan jalan daerah tahap pertama itu sebesar Rp14,6 triliun.

Menteri Basuki menjelaskan anggaran tersebut nantinya akan digunakan untuk menangani perbaikan jalan di 32 provinsi pada 573 ruas jalan dengan total panjang 2.873 km.

Selain itu juga digunakan untuk penanganan jembatan sepanjang 2.363 metet.

"Ini yang baru kamu usulkan tanggal 5 Juni kemarin. Sekarang sudah di Kementerian Keuangan, saya mohon agar ini bisa selesai dokumen Anggarannya bulan ini juga, dua Minggu ini, supaya kami bisa melakukan pengadaannya baik melalui lelang maupun e-katalog, sehingga target bulan Juli kita mulai," ujar Menteri Basuki di Gedung DPR, Rabu (7/6/2023).

Menteri Basuki mengatakan perbaikan jalan daerah itu sesuai dengan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 3 tahun 2023 tentang Percepatan Peningkatan Konektivitas Jalan Daerah yang telah dikeluarkan oleh Presiden pada Maret 2023.

Inpres Jalan Daerah bertujuan menangani jalan-jalan non nasional yang rusak dan menigkatkan kemantapan jalan daerah di seluruh Indonesia melalui bantuan APBN.

"Tahun 2022 dialokasikan Rp32,7 triliun, tapi kita kan tidak bisa mengusulkan langsung sebesar Rp32,7, tetapi dengan Bappenas kita sudah membuat prioritas, pertama yang sudah saya usulkan ke Kementerian Keuangan itu Rp14,6 triliun," sambungnya.

Berdasarkan data dari Kementerian PUPR, saat ini kondisi kemantapan jalan nasional sekitar 92%, jalan provinsi 72%, sedangkan kondisi kemantapan jalan kabupaten hanya 60%.