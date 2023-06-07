Ada 5 Negara yang Minat Investasi di IKN, Siapa Saja?

JAKARTA - Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengajak Singapura untuk mendukung investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Kita akan mengundang banyak investor bisnis untuk berpartisipasi dalam pembangunan kota ini,” ujar Kepala OIKN Bambang Susantono dikutip Antara, Rabu (7/6/2023).

Bambang mengatakan, hingga akhir tahun OIKN mempunyai beberapa komitmen dengan investor internasional dalam membangun Nusantara.

“Setidaknya ada lima negara yang sedang dalam proses (kesepakatan), antara lain Korea Selatan, lalu Jepang, China, Jerman, dan juga UEA (Uni Emirat Arab),” katanya.

Bambang menyebut pembangunan Nusantara mempunyai dua mesin untuk saling bekerja sama.

Pertama APBN untuk membangun fasilitas dan infrastruktur dasar dengan target akan pengerjaan hingga 2024. Kedua adalah investor domestik.

Menurut dia, sektor UMKM dapat terlibat dalam membangun Nusantara.