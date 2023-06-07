Advertisement
3 Cara Bayar Virtual Account Mandiri

3 Cara Bayar Virtual Account Mandiri

Hana Wahyuti , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |22:01 WIB
3 Cara Bayar <i>Virtual Account</i> Mandiri
Cara bayar virtual account Mandiri. (Foto: Freepik)
JAKARTA – Tiga cara bayar virtual account Mandiri perlu diketahui untuk memudahkan nasabah.

Selain layanan transfer antarbank, bank Mandiri juga menawarkan opsi pembayaran virtual account yang dapat mempermudah pemilik bisnis ataupun pengguna bank dalam pengelolaan transaksi.

Sebenarnya, penggunaan virtual account Mandiri sudah banyak diterapkan sejak lama, baik oleh perusahaan konvensional maupun e-commerce.

Mereka yang memanfaatkan layanan ini pun tak perlu meminta bukti transfer pelanggan untuk melakukan rekonsiliasi maupun pengecekan Riwayat transaksi.

Lantas, bagaimana cara bayar virtual account Mandiri? Simak penjelasan berikut ini 3 cara bayar Virtual Account Mandiri, Selasa (7/6/2023):

Cara Bayar Via ATM

1. Masukkan kartu ATM dan ketik PIN ATM

2. Pilih menu Bayar/Beli

3. Pilih opsi lainnya > Multipayment

4. Masukkan kode biller perusahaan (biasanya sudah tercantum di instruksi pembayaran).

5. Masukkan nomor virtual account > Bayar

6. Masukkan angka yang diminta untuk memilih tagihan> ya

7. Layar akan menampilkan konfirmasi. Jika sesuai, pilih Ya.

8. Selesai.

 

Halaman:
1 2
