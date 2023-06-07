Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE SMART MONEY

Ternyata Ini Alasan Kenapa Uang Kertas di Indonesia Tak Bisa Difotokopi atau Discan

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Rabu, 07 Juni 2023 |21:01 WIB
Ternyata Ini Alasan Kenapa Uang Kertas di Indonesia Tak Bisa Difotokopi atau Discan
Rupiah. (Foto: Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Alasan kenapa uang kertas di Indonesia tidak bisa difotokopi atau discan akan diulas dalam artikel ini.

Uang kertas adalah uang dengan gambar dan cap tertentu. Di mana uang kertas digunakan sebagai alat pembayaran yang sah.

 BACA JUGA:

Adapun sebelum Bank Indonesia mengedarkan uang kertas Rupiah Indonesia, BI diberikan tugas dan kewenangan yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang.

Seperti tahapan Perencanaan, Percetakan, Pengeluaran, Pengedaran, Pencabutan dan Penarikan hingga Pemusnahan. Segala tahapan tersebut telah tertanam dan harus sesuai Undang-Undang.

 BACA JUGA:

Saat tahun 2021, pernah heboh di media sosial TikTok soal seseorang yang mencoba untuk memfotokopi uang selembar Rp50.000. Akan tetapi, mesin fotokopi tak dapat membaca dan hanya memberikan keterangan http://www.rulesoruse.org.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/24/320/3098209/mengapa-mata-uang-iran-lebih-rendah-dari-rupiah-Tk0CQL5bWz.jpg
Mengapa Mata Uang Iran Lebih Rendah dari Rupiah?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043455/ada-rupiah-digital-bagaimana-uang-kertas-dan-logam-5cC81j4x63.jpg
Ada Rupiah Digital, Bagaimana Uang Kertas dan Logam?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043448/panduan-lengkap-menggunakan-rupiah-digital-menuju-era-keuangan-baru-lFBTgt8dfJ.png
Panduan Lengkap Menggunakan Rupiah Digital: Menuju Era Keuangan Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/320/3043325/apa-itu-sebenarnya-rupiah-digital-CGzoah2h1A.png
Apa Itu Sebenarnya Rupiah Digital?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/11/320/3032966/libas-dolar-as-rupiah-ditutup-menguat-ke-rp16-194-nY6kXfYl4W.jpg
Libas Dolar AS, Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.194
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/10/320/3032472/rupiah-ditutup-menguat-ke-rp16-240-usd-Erp7x9zYlq.jpeg
Rupiah Ditutup Menguat ke Rp16.240/USD
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement