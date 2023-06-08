Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Wall Street Bergerak 2 Arah, Indeks S&P 500 dan Nasdaq Kompak Melemah

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |07:46 WIB
Wall Street Bergerak 2 Arah, Indeks S&P 500 dan Nasdaq Kompak Melemah
Wall Street ditutup mixed (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Wall Street ditutup bergerak dua arah dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq berakhir melemah pada perdagangan Rabu (7/6/2023) waktu setempat. Bursa saham AS melemah karena investor mengambil keuntungan setelah mengumpulkan saham megacap selama berbulan-bulan dan menjelang peristiwa ekonomi dan kebijakan utama minggu depan.

Mengutip Reuters, Kamis (8/6/2023), Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 91,74 poin, atau 0,27%, menjadi 33.665,02, S&P 500 (.SPX) kehilangan 16,33 poin, atau 0,38%, menjadi 4.267,52 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 171,52 poin, atau 1,29%, menjadi 13.104,90.

Indeks kapitalisasi kecil Russell 2000 (.RUT) naik 1,78% karena investor terus menjauh dari saham megagap dan pertumbuhan setelah kenaikan kuat mereka.

"Selama seminggu terakhir, kami telah melihat kinerja kapitalisasi kecil yang cukup dramatis dibandingkan kapitalisasi besar," kata Paul Baiocchi, kepala strategi ETF firma investasi SS&C ALPS Advisors. "Kami melihat hal itu bertahan di sini hari ini."

Data inflasi AS diharapkan menunjukkan harga konsumen sedikit menurun di bulan Mei dari bulan sebelumnya tetapi dengan harga inti yang tinggi.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/17/278/3086633/wall-street-dibayangi-sentimen-laporan-keuangan-nvidia-berikut-analisisnya-2zEoMA2viy.jpg
Wall Street Dibayangi Sentimen Laporan Keuangan Nvidia, Berikut Analisisnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/02/278/3069912/wall-street-terkapar-usai-iran-serang-israel-pakai-rudal-vEjiVXw8Eu.jpg
Wall Street Terkapar Usai Iran Serang Israel Pakai Rudal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/24/278/3066811/wall-street-ditutup-naik-jelang-serangkaian-sinyal-the-fed-B7n7EqW5HQ.jpg
Wall Street Ditutup Naik Jelang Serangkaian Sinyal The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/278/3065748/wall-street-ditutup-melonjak-di-tengah-ekspektasi-pemangkasan-suku-bunga-the-fed-0Rg0qES0BL.jpg
Wall Street Ditutup Melonjak di Tengah Ekspektasi Pemangkasan Suku Bunga The Fed
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/20/278/3065281/wall-street-melonjak-seiring-naiknya-sektor-teknologi-aCrdFdA6i7.jpg
Wall Street Melonjak Seiring Naiknya Sektor Teknologi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/19/278/3064773/the-fed-pangkas-suku-bunga-0-5-pasar-saham-as-melemah-QA3WiHSFh6.jpg
The Fed Pangkas Suku Bunga 0,5%, Pasar Saham AS Melemah
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement