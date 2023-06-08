Wall Street Bergerak 2 Arah, Indeks S&P 500 dan Nasdaq Kompak Melemah

JAKARTA - Wall Street ditutup bergerak dua arah dengan indeks S&P 500 dan Nasdaq berakhir melemah pada perdagangan Rabu (7/6/2023) waktu setempat. Bursa saham AS melemah karena investor mengambil keuntungan setelah mengumpulkan saham megacap selama berbulan-bulan dan menjelang peristiwa ekonomi dan kebijakan utama minggu depan.

Mengutip Reuters, Kamis (8/6/2023), Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 91,74 poin, atau 0,27%, menjadi 33.665,02, S&P 500 (.SPX) kehilangan 16,33 poin, atau 0,38%, menjadi 4.267,52 dan Nasdaq Composite (.IXIC) turun 171,52 poin, atau 1,29%, menjadi 13.104,90.

Indeks kapitalisasi kecil Russell 2000 (.RUT) naik 1,78% karena investor terus menjauh dari saham megagap dan pertumbuhan setelah kenaikan kuat mereka.

"Selama seminggu terakhir, kami telah melihat kinerja kapitalisasi kecil yang cukup dramatis dibandingkan kapitalisasi besar," kata Paul Baiocchi, kepala strategi ETF firma investasi SS&C ALPS Advisors. "Kami melihat hal itu bertahan di sini hari ini."

Data inflasi AS diharapkan menunjukkan harga konsumen sedikit menurun di bulan Mei dari bulan sebelumnya tetapi dengan harga inti yang tinggi.