JAKARTA - Rekomendasi saham hari ini pilihan analis MNC Sekuritas. Analis memproyeksi IHSG berpeluang untuk menguat menguji rentang area terdekatnya di 6.630-6.663 apabila IHSG mampu bergerak di atas area support terdekatnya 6.562.

"Waspadai, apabila break support 6.562 atau bahkan di 6.542, maka IHSG rawan menuju ke 6.509-6.530," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (8/6/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.542, 6.509 dan resistance 6.772, 6.820.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ANTM - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.985-2.010

Target Price: 2.090, 2.140

Stoploss: below 1.960