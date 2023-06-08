Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Rekomendasi Saham Hari Ini Pilihan Analis

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |09:02 WIB
Rekomendasi Saham Hari Ini Pilihan Analis
Rekomendasi saham hari ini (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Rekomendasi saham hari ini pilihan analis MNC Sekuritas. Analis memproyeksi IHSG berpeluang untuk menguat menguji rentang area terdekatnya di 6.630-6.663 apabila IHSG mampu bergerak di atas area support terdekatnya 6.562.

"Waspadai, apabila break support 6.562 atau bahkan di 6.542, maka IHSG rawan menuju ke 6.509-6.530," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Kamis (8/6/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.542, 6.509 dan resistance 6.772, 6.820.

 BACA JUGA:

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ANTM - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.985-2.010

Target Price: 2.090, 2.140

Stoploss: below 1.960

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/24/278/3185485/ihsg_menguat-ZMmH_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.458 Sambut Awal Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182210/ihsg-PTV4_large.jpg
Jumlah Investor Pasar Modal RI Tembus 19 Juta, Didominasi Generasi Muda
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/320/3182208/ihsg-h0Y7_large.jpg
Daftar 10 Saham Top Losers Pekan Ini, FAST Anjlok 20%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/08/278/3182209/bei-9Ibk_large.jpg
10 Saham Paling Cuan Pekan Ini, Ada yang Meroket 150%
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/07/278/3181945/ihsg_menguat-vtyu_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat Tipis ke 8.346 Jelang Akhir Pekan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/06/278/3181699/ihsg_menguat-zne9_large.jpg
IHSG Hari Ini Dibuka Menguat ke 8.354
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement