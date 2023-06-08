IHSG Dibuka Melemah ke Level 6.615

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dibuka melemah pada perdagangan hari ini. IHSG hari ini dibuka koreksi 0,06% di 6.615,95 pada perdagangan Kamis (8/6/2023).

Satu menit awal, indeks komposit masih koreksi 0,02% di 6.618,35. Sebanyak 190 saham menguat, 115 melemah, dan 200 lainnya stagnan.

Nilai transaksi awal perdagangan mencapai Rp319,63 miliar, dari net-volume 401,17 juta saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 melemah 0,25% di 943,01, indeks JII naik 0,06% di 545,49, indeks IDX30 koreksi 0,30% di 490,91, dan indeks MNC36 melemah 0,24% di 360,57.

Sejumlah sektor yang melandai pagi ini seperti bahan baku 0,02%, keuangan 0,29%, industri 0,31%, infrastruktur 0,02%, dan teknologi 0,32%. Sedangkan yang tumbuh antara lain transportasi 0,01%, nonsiklikal 0,16%, kesehatan 0,34%, energi 0,72%, dan siklikal 0,21%.