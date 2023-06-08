Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.666

Anggie Ariesta , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:27 WIB
IHSG Ditutup Menguat ke Level 6.666
IHSG menguat hari ini. (Foto: Freepik)
JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) menguat 46,57 poin atau 0,70% ke level 6.666,33 pada sesi terakhir perdagangan hari ini, Kamis (8/6/2023).

Pada penutupan perdagangan IHSG, Kamis (8/6/2023), terdapat 297 saham menguat, 219 saham melemah dan 220 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,2 triliun dari 19,2 miliar saham yang diperdagangkan.

Indeks LQ45 menguat 0,85% ke 953,385, indeks JII menguat 0,15% ke 545,955, indeks IDX30 menguat 0,94% ke 496,988 dan indeks MNC36 menguat 0,45% ke 363,09.

Indeks sektoral yang menguat yakni sektor energi 1,16%, industri 0,51%, non siklikal 0,5%, siklikal 0,1%, kesehatan 0,78%, keuangan 0,77%, teknologi 2,14%, infrastruktur 0,4%, transportasi 0,77%. Sementara indeks yang melemah ada bahan baku 0,37%, properti 0,71%.

Sementara itu, saham-saham yang masuk top gainers yaitu PT Venteny Fortuna International Tbk (VTNY) naik 14,15% di Rp242, PT Bangun Karya Perkasa Jaya Tbk (KRYA) naik 12,68% di Rp80 dan PT Bank Jago Tbk (ARTO) menguat 11,79% di Rp2940.

Halaman:
1 2
