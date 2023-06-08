Patrick Walujo Bakal Jadi Dirut GOTO Gantikan Andre Soelistyo

JAKARTA - PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) mengusulkan perombakan pengurus dalam Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

Perseroan mengusulkan Patrick Walujo sebagai Direktur Utama. Patrik sebelumnya menjabat sebagai Komisaris.

Adapun Andre Soelistyo yang sebelumnya menduduki kursi Dirut, bakal digeser sebagai Komisaris.

"Menjabat sebagai Direktur Utama GoTo adalah sebuah kehormatan besar, dan saya sangat menghargai berbagai kesempatan yang telah diberikan oleh Perseroan," kata Andre dalam keterangan Kamis (8/6/2023).

Adapun Andre juga akan mengambil peran sebagai Deputy Chairman, dan oleh karenanya mengundurkan diri dari posisinya sebagai Direktur Utama Perseroan.