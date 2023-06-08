Pertamina Patra Niaga Raup Laba Rp2,8 Triliun di 2022

JAKARTA - PT Pertamina Patra Niaga Subholding Commercial & Trading PT Pertamina (Persero) membukukan kinerja positif di sepanjang tahun 2022.

Di tahun 2022, Pertamina Patra Niaga mencatat laba bersih perusahaan sebesar USD193,07 Juta atau setara Rp2,8 triliun. (Kurs: Rp14.889/USD).

Laba bersih ini didapatkan dari meningkatnya pendapatan usaha di tahun 2022 yang mencapai USD72.094 Juta, meningkat sekitar USD25.874 juta atau 55% lebih tinggi dibandingkan tahun 2021.

Kinerja keuangan konsolidasian tahun 2022 ini telah sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang telah menyetujui Laporan Tahunan untuk tahun buku 2022.

“Meski dalam kondisi yang menantang, tahun 2022 bisa kami lalui dengan tetap menorehkan kinerja positif serta tetap menjalankan penugasan penyaluran energi di seluruh wilayah Indonesia,” tutur Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga, Alfian Nasution dalam keterangan resmi, Kamis (8/6/2023).

Kinerja positif keuangan ini didukung oleh beberapa hal, didalamnya adalah meningkatnya pendapatan dari konsumsi produk non subsidi serta melakukan penghematan biaya mulai dari biaya distribusi, menjaga supply losses, dan pemanfaatan jam kerja yang efektif.

“Biaya distribusi bisa Pertamina Patra Niaga tekan hingga 15% dari target tahun 2022. Lalu menjaga supply losses dan efektivitas jam kerja berhasil mencatatkan penghematan biaya hingga mencapai lebih dari USD130 Juta,” tambah Alfian.