Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

5 Cara yang Harus Dilakukan jika Harga Saham Turun Drastis

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |20:13 WIB
5 Cara yang Harus Dilakukan jika Harga Saham Turun Drastis
Saham (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - 5 cara yang harus dilakukan jika harga saham turun drastis. Saat bursa saham mengalami anjlok dan turun drastis, banyak investor yang sering merasa panik dan langsung menjual saham mereka.

Padahal, saham yang mengalami penurunan drastis tidak selalu menyebabkan kerugian. Bahkan, hal tersebut bisa saja dimanfaatkan sebagai peluang untuk membeli saham yang nilainya sedang turun tetapi memiliki kinerja yang baik.

Untuk itu, berikut ini Okezone merangkum 5 cara yang harus dilakukan jika harga saham turun drastis, Kamis (8/6/2023).

1. Jangan langsung menjual saham

Saat pasar saham sedang mengalami penurunan yang drastis, tentunya menimbulkan kepanikan bagi investor. Namun, jangan langsung menjual saham anda saat harga saham sedang turun. Tunggulah hingga kepanikan mereda dan harga saham stabil. Saat pasar saham mulai berbalik arah dari merah ke hijau, barulah anda bisa mulai melirik saham-saham yang menarik untuk dikoleksi dengan harga diskon.

2. Tetap simpan saham

Selanjutnya, tetaplah simpan saham yang sudah anda miliki. Terlebih jika saham yang anda miliki saham big cap atau blue chips yang berkapitalisasi pasar besar dengan fundamental yang baik. Pasalnya, saham jenis ini paling cepat rebound setelah penurunan IHSG. Sebagai informasi, cara ini hanya berlaku jika anda berinvestasi saham menggunakan dana idle karena tentunya butuh waktu untuk portofolio saham yang anda miliki untuk kembali ke level harga pembelian awal atau harga wajarnya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/20/278/3190970/bei-jrKs_large.jpg
Investor Pasar Modal RI Naik Jadi 20 Juta per Desember 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189500/aei-ex0q_large.jpg
AEI Targetkan Peningkatan Daya Saing Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189489/aei-Q3oZ_large.jpg
OJK: Kinerja Pasar Modal Indonesia Tunjukkan Perkembangan Positif Sepanjang 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189484/aei-Zgj5_large.jpg
Ketua Umum AEI Ungkap Pentingnya Transformasi dan Keterhubungan Pasar Modal Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/12/278/3189476/aei-Ll4G_large.jpg
HUT ke-37, AEI Apresiasi Pasar Modal Indonesia yang Terus Tunjukan Penguatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/09/320/3188756/emiten-zUdc_large.jpg
Emiten Farmasi MDLA Gandeng Merck Perluas Pasar Distribusi Kesehatan
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement