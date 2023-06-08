4 Alasan Kenapa Harga Buah di Jepang Sangat Mahal

JAKARTA- Empat alasan kenapa harga buah di Jepang sangat mahal menarik untuk diketahui. Anda mungkin sering menjumpai seorang food vlogger mereview buah-buahan asal Jepang dengan harga mahal.

Mantan penjajah Indonesia memang dikenal sebagai salah satu negara menjual buah-buahan dengan harga mahal. Namun, mahalnya ada alasan tersendiri

Dilansir dari berbagai sumber,berikut 4 alasan kenapa harga buah di Jepang sangat mahal:

1. Kualitas Buah Berbeda

BACA JUGA: Daftar Lengkap Harga Terbaru BBM Pertamina per 7 Juni 2023

Para petani buah di Jepang melakukan banyak upaya untuk menghasilkan buah-buahan premium. Dilansir dair Japan Truly, petani-petani di Jepang akan menciptakan lingkungan khusus dan memberikan perawatan terbaik agar buah-buahan yang ditanam bisa tumbuh dengan sempurna.

Sebagai contoh adalah perawatan buah melon mahkota Shizuoka. Para petani merawat buah ini bak seorang bayi. Melon-melon premium ini akan dikontrol dengan suhu konsisten di dalam rumah kaca. Bahkan para petani memakaikan topi kecil pada setiap melon agar terhindar dari kerusakan yang disebabkan oleh matahari.