Harga Emas Anjlok Jelang Pertemuan Federal Reserve

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |07:56 WIB
JAKARTA - Harga emas berjangka anjlok pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Harga emas dunia menghentikan kenaikan selama dua hari berturut-turut, menjelang pertemuan kebijakan moneter Federal Reserve minggu depan, yang akan diakhiri dengan keputusan tentang suku bunga pada Rabu (14/6/2023).

Dilansir dari Antara, Kamis (8/6/2023), kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus di divisi Comex New York Exchange jatuh USD23,10 atau 1,17% menjadi USD1.958,40 per ounce.

Emas tetap terjebak dalam kisaran perdagangan yang ketat sekitar 2,0% dari akhir yang lebih rendah ke yang lebih tinggi dalam seminggu terakhir, karena investor menunggu petunjuk tentang arah suku bunga Federal Reserve.

Dalam jangka pendek, harga emas mungkin tetap terkunci dalam kisaran dari USD1.950 hingga USD2.000, menurut analis pasar.

Logam kuning masih melihat beberapa dukungan minggu ini karena data ekonomi AS yang lemah menarik dolar AS dan mendorong beberapa taruhan bahwa Fed akan kekurangan ruang untuk terus menaikkan suku bunga.

Tetapi dukungan ini terbatas karena dolar pulih di tengah ketidakpastian langkah Fed selanjutnya. Sementara beberapa aspek ekonomi AS tampak mendingin, inflasi dan pasar tenaga kerja masih panas, memberi tekanan lebih besar pada bank sentral untuk memperketat kebijakan.

