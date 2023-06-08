Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Minyak Dunia Menguat Ditopang Kenaikan Stok AS

Hana Wahyuti , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |08:15 WIB
Harga Minyak Dunia Menguat Ditopang Kenaikan Stok AS
Harga minyak dunia naik (Foto: Reuters)
A
A
A

JAKARTA - Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Rabu (Kamis pagi WIB). Harga minyak naik karena persediaan minyak mentah komersial AS menurun pada minggu sebelumnya dan pemotongan produksi Saudi lebih kuat daripada sinyal permintaan yang lemah.

Melansir Antara, Kamis (8/6/2023), minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juli terangkat 79 sen atau 1,10% menjadi USD72,53 per barel di New York Mercantile Exchange.

Minyak mentah berjangka Brent untuk pengiriman Agustus menguat 66 sen atau 0,87% menjadi USD76,95 per barel di London ICE Futures Exchange.

Persediaan minyak mentah komersial AS turun 500.000 barel dalam pekan yang berakhir 2 Juni meskipun impor minyak mentah bersih meningkat pesat pada periode yang sama, menurut data yang dikeluarkan oleh Badan Informasi Energi (EIA) AS pada Rabu (7/6/2023).

Namun, persediaan bensin dan bahan bakar sulingan AS meningkat masing-masing sebesar 2,7 juta barel dan 5,1 juta barel pada minggu lalu.

Minyak WTI menetap di atas level 72 dolar AS per barel karena para pedagang fokus pada penurunan persediaan minyak mentah, catat Vladimir Zernov, analis pemasok informasi pasar FX Empire.

Halaman:
1 2
