Gawat! Rekrutmen CPNS Tahun Ini Terancam Batal

JAKARTA — Kabar buruk karena rekrutmen CPNS tahun ini terancam batal. Pasalnya Menpan RB Abdullah Azwar Anas masih menunggu usulan formasi dari Kementerian/Lembaga (k/l) dan Pemerintah Daerah (pemda) terkait rekrutmen Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) 2023, salah satunya untuk formasi CPNS.

"Ini kan kita ada hitungnya banyak ya, kita nunggu instansi-instansi pembina dengan BKN. Ada di Diknas, ada juga di kementerian lain, kita hitung sehingga mana yang urgent dan menjadi prioritas," ujar Menpan RB Anas usai Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi II DPR RI di Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (7/6/2023).

Senada, Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Bima Haria Wibisana mengatakan, pihaknya masih menunggu usulan formasi karena hingga saat ini belum semua k/l dan pemda menyetorkan jumlah formasi CPNS yang dibutuhkan. Sehingga Kemenpan RB pun akan kesulitan untuk membuka seleksi bila formasi CPNS belum diterima.

"Jadi formasi harus dihitung total, karena kan Kemenpan RB bermain total nasional. Kalau itu belum masuk semua ya agak sulit, karena itu juga harus ada izin prinsip, persetujuan dari Kemenkeu untuk pembiayaan. Jadi Kementerian Keuangan maunya berapa sih jumlahnya, kami tidak bisa hitung kalau tidak ada jumlahnya. Jadi itu semua kompleks ya," terangnya, dalam kesempatan yang sama.

Bima mengatakan pihaknya menunggu usulan formasi setidaknya hingga pertengahan Juli, karena pihaknya masih memiliki waktu hingga akhir tahun untuk melaksanakan rekrutmen CASN 2023.

Namun, apabila sampai pertengahan Juli nanti penetapan formasi ini belum rampung, Bima menambahkan, seleksi CPNS berpotensi untuk mundur hingga tahun depan. Namun, Bima sendiri berharap hal ini tidak terjadi karena tahun depan bertepatan dengan momentum pelaksanaan Pemilu.