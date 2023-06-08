Pengoperasian Kereta Cepat Jakarta-Bandung Berpotensi Molor, Ini Penjelasan KCIC

JAKARTA - Kereta Cepat Jakarta Bandung dikabarkan tak jadi beroperasi Agustus 2023.

Manager Corporate Communication Kereta Cepat China Indonesia (KCIC) Emir Monti menjelaskan bahwa pada Agustus tersebut akan dilakukan soft launching Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Di mana nantinya masyarakat dapat mencoba layanan KCJB dengan tujuan untuk memperkenalkan moda transportasi dengan kecepatan hingga 350 km/jam ini.

"Masyarakat nantinya bisa mencoba menggunakan layanan KCJB dari Halim ke Padalarang, termasuk di dalamnya mencoba integrasi KCJB dengan LRT Jabodebek yang menghubungkan Stasiun KCJB Halim ke semua Stasiun pelayanan LRT Jabodebek serta KA Feeder yang mengintegrasikan Stasiun KCJB Padalarang dengan Stasiun KAI Bandung dan Cimahi," ujar Emir, Kamis (8/6/2023).

Emir menjelaskan bahwa masa pengenalan operasional KCJB tersebut direncanakan akan diterapkan sampai September 2023.

Adapun terkait tata cara dan skema pendaftaran untuk masyarakat dapat menggunakan jasa KCJB dalam masa pengenalan operasional tersebut sedang dibahas dan akan segera diumumkan.