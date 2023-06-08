Advertisement
HOT ISSUE

Diduga Poles Laporan Keuangan, Bagaimana Nasib Waskita-WIKA?

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:39 WIB

Waskita Karya. (Foto: Waskita)
JAKARTA - PT Waskita Karya (Persero) Tbk (WSKT) dan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA) diduga memanipulasi laporan keuangan.

Staf Khusus Menteri BUMN, Arya Sinulingga pun tak mengelak bahwa kedua BUMN Karya itu memoles laporan keuangan karena persoalan korupsi. Meski begitu dia enggan merinci lebih jauh perkara yang dimaksud.

Arya memastikan langkah 'bersih-bersih' koruptor di internal kedua perusahaan terus dilakukan pihaknya.

"(Bersih-bersih berlanjut dan ada hubungan dengan korupsi), iya dong," ucap Arya saat dikonfirmasi, Kamis (8/6/2023).

Di lain sisi, Arya membantah adanya potensi likuidasi. Dia menegaskan langkah pembubaran tidak dilakukan, meskipun kedua BUMN di sektor infrastruktur ini mencatatkan raport merah pada periode tiga bulan pertama tahun ini.

"Nggak (dibubarkan)," ujar dia.

Untuk diketahui, pada kuartal I 2023, WIKA rugi bersih hingga Rp521,26 miliar.

