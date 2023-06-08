Menkop Teten Usul Tambah Anggaran Rp1,51 Triliun di 2024

JAKARTA - Menteri Koperasi dan UKM (Menkop UKM) Teten Masduki mengatakan pihaknya mengajukan usulan penambahan anggaran sebesar Rp1,51 triliun.

"Dalam kesempatan ini kami tetap berencana mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp1,51 triliun lebih," ucap Menteri Teten dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI di Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Teten menjelaskan jika usulan penambahan anggaran tersebut untuk perluasan program di kementerian yang dipimpinnya. Meski demikian, ia mengaku tidak yakin usulan tersebut akan disetujui.

"Saya tidak terlalu yakin ini akan dipenuhi tapi kita coba usulkan karena seperti yang disampaikan Bapak Ibu sekalian, mestinya banyak program yang harus diperluas," ujarnya.

Sementara pagu anggaran KemenkopUKM berdasarkan surat bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas adalah Rp 1,49 triliun dari rencana program dan anggaran Kemenkop UKM 2024 sebesar Rp3 triliun.