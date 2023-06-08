Ekonomi RI 2024 Dipangkas, Sri Mulyani Singgung Kondisi Global Tak Baik-Baik Saja

JAKARTA - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan penurunan batas bawah asumsi dasar pertumbuhan ekonomi untuk pembicaraan pendahuluan pada penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2024 merefleksikan kemungkinan peningkatan risiko global.

Adapun dalam kesepakatan bersama Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), asumsi dasar pertumbuhan ekonomi ditetapkan dalam rentang 5,1% secara tahunan (year-on-year/yoy) sampai 5,7% (yoy), menurun dari kisaran 5,3% (yoy) hingga 5,7% (yoy) pada Kebijakan Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) RAPBN Tahun 2024 yang disampaikan pemerintah sebelumnya.

"Batas bawah yang menurun menurut saya itu merefleksikan risiko yang meningkat," kata Sri Mulyani dalam Rapat Kerja bersama Komisi XI DPR, yang dikutip Antara, Kamis (8/6/2023).

Dengan demikian, ia menyebutkan angka tersebut sudah sesuai dengan asesmen dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Bank Indonesia (BI), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, yang melihat risiko dari global mungkin akan meningkat.

Selain itu, hal tersebut juga seusai dengan asesmen beberapa lembaga global yang menggambarkan perekonomian dunia kemungkinan akan melemah di semester kedua tahun 2023 dan berlanjut pada tahun 2024.