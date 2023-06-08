Menteri ESDM: Proyek Cisem Tahap I Siap Alirkan Gas pada Agustus 2023

JAKARTA - Mentei ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan progres pekerjaan aktual pembangunan proyek pipa transmisi gas bumi Cirebon-Semarang (Cisem) Tahap I (Ruas Semarang-Batang) berdasarkan data sudah mencapai 91,35% per 25 Mei 2023. Angka tersebut melebihi target rencana awal, dimana target per Juni tahun 2023 sebesar 90,65%.

Arifin mengungkapkan bahwa dari total panjang pipa Cisem Tahap I sepanjang 60.598 m, panjang pipa yang sudah terbangun mencapai 58.711 m.

"Progres pembangunan pipa gas dari Semarang sampai ke lokasi ini (Batang) tinggal 1,8 km lagi, masih ada dua titik yang belum tersambung karena harus dibor di bawah pondasi dan di bawah jalan, itu akan selesai akhir bulan ini," ujarnya ketika meninjau proyek pembangunan Pipa Transmisi Gas Bumi Cisem Tahap I (Ruas Semarang-Batang) tersebut di Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, Rabu (7/6/2023).

Arifin memastikan bahwa penyelesaian pembangunan pipa gas Cisem tahap I akan sesuai dengan rencana dan bulan Agustus sistem sudah siap menerima gas, dimana kebutuhan gas untuk industri akan dimulai pada bulan November atau Desember 2023.

"Jadi situasinya aman dan semua progres pembangunan berjalan lancar, nanti yang akan pakai (gas) terlebih dahulu adalah PT. Rumah Keramik Indonesia, sedangkan yang untuk PT KCC Glass itu akan selesai di kuartal 2 atau 3 tahun 2024," urai Arifin.