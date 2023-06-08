Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Buntut Dugaan Poles Laporan Keuangan, BPKP Audit Waskita Karya

Suparjo Ramalan , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |14:52 WIB
Buntut Dugaan Poles Laporan Keuangan, BPKP Audit Waskita Karya
Waskita Karya. (Foto: Waskita)
JAKARTA - Keuangan PT Waskita Karya (Persero) Tbk tengah diaudit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

Proses ini buntut atas dugaan manipulasi laporan keuangan perusahaan pelat merah tersebut.

Juru Bicara BPKP, Azwad Zamroodin Hakim, mengatakan pihaknya telah menerima surat permintaan audit keuangan Waskita Karya yang dilayangkan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Erick Thohir.

"Ya memang benar BPKP diminta Kementerian BUMN untuk melakukan audit di Waskita," ujar Azwad saat dikonfirmasi MNC Portal, Kamis (8/6/2023).

Audit investigasi di internal emiten bersandi saham WSKT itu terkait juga dengan tindak pidana korupsi yang melibatkan eks Direktur Utama perusahaan, Destiawan Soewardjono, hingga perkara utang jumbo perusahaan sebesar Rp84,37 triliun.

Sementara audit keuangan PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, lanjut Azwad, pihaknya belum menerima surat resmi dari Kementerian BUMN.

 

Halaman:
1 2
