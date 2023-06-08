Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Minta Dugaan Mafia Impor Bawang Putih Ditindak

Hana Wahyuti , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |15:31 WIB
Pengusaha Minta Dugaan Mafia Impor Bawang Putih Ditindak
Mafia impor bawang putih (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Pengusaha minta dugaan mafia impor bawang putih diusut tuntas. BPP HIPMI berharap informasi yang disampaikan Anggota Komisi VI DPR RI terkait adanya dugaan mafia dalam perizinan impor bawang putih yang diterbitkan Kementerian Perdagangan harus ditindaklanjuti.

Sekretaris Jenderal HIPMI Anggawira menyebut harga bawang putih saat ini terbilang masih tinggi. Menurut dia, harga normal bawang putih perkilonya biasanya Rp20.000/kilogram, tapi sekarang melambung hingga Rp35.000-Rp37.000/kilogram.

“Berarti ada policy yang kurang tepat. Nah, ini mungkin yang harus didalami kenapa harganya sampai tinggi. Padahal, kan kita ketahui bawang putih ini hampir sebagian besar impor,” jelas dia.

Maka dari itu, Anggawira mengatakan Kementerian Perdagangan harus bisa melakukan evaluasi kebijakan yang ada dan dilakukan secara transparan juga, jangan sampai ada isu kemana-mana.

“Katanya ada indikasi, dicek aja di RDP DPR kemarin udah cukup rame ya. Intinya menurut saya, Mendag agar bisa menindaklanjuti hal ini dan melakukan komunikasi dengan dunia usaha,” ujarnya.

Sementara Ketua Ombudsman Mokh. Najih mengatakan impor produk pertanian harus tetap mengacu pada perlindungan petani dalam negeri, bahwa kebijakan impor, seperti bawang, beras, tidak boleh merugikan petani, nasib atau kesejahteraan petani harus didahulukan.

1 2
