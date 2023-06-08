Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

PalmCo Dongkrak Pendapatan Petani dan Industri Sawit Nasional

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:02 WIB
PalmCo Dongkrak Pendapatan Petani dan Industri Sawit Nasional
Palm Co untungkan industri sawit (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII akan bergabung ke dalam PTPN IV untuk dibentuk mennjadi Sub Holding PalmCo. Sub Holding PalmCo ditargetkan menjadi salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas perkebunan, serta kapasitas produksi komoditas olahan kelapa sawit.

Termasuk hasil panen tandan buah segar (TBS), serta kapasitas produksi crude palm oil (CPO), minyak nabati dan minyak goreng. Pembentukan PalmCo, diyakini akan memberikan keuntungan bagi masyarakat dan industri sawit nasional.

Ketua Umum DPP Asosiasi Sawitku Masa Depanku Tolen Ketaren mengatakan PalmCo dapat memperkuat peran PTPN Group dalam perekonomian nasional.

Peluang yang bisa diperoleh dari PalmCo, jelasnya, antara lain meningkatkan pendapatan petani karena kemampuan PalmCo menyerap produksi petani akan semakin besar, menjalankan hilirisasi komoditas sawit hingga mengamankan pasokan minyak goreng di dalam negeri.

"Menurut kami, kalau PTPN fokus serius di industri sawit, BUMN ini pasti semakin baik," jelas Tolen Ketaren, di Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Dia menilai, pembentukan PalmCo tentunya akan diikuti dengan perluasan kapasitas bisnis dan tata kelola perusahaan.

Aksi bisnis ini, menurutnya, akan menjadi peluang baru bagi petani sawit yang selama ini menjadi pemasok tandan buah segar (TBS) ke pabrik-pabrik kelapa sawit PTPN Group untuk dipusatkan ke PalmCo.

Halaman:
1 2
