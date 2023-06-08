MNC Sekuritas & MNC Peduli Inisiasi Pembuatan Taman Vertikal di SMAN 1 Babakan Madang

BOGOR - MNC Sekuritas menyelenggarakan kegiatan Corporate Social Responsibility (CSR) secara konsisten dan berkelanjutan dengan harapan membawa dampak positif bagi lingkungan sekitar.

Diketahui, MNC Sekuritas merupakan unit bisnis dari PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat beragam penghargaan.

Dalam rangka memperingati hari Lingkungan Hidup, MNC Sekuritas dan MNC Peduli menginisiasi pembuatan taman vertikal di SMAN 1 Babakan Madang, Bogor pada Rabu, 7 Juni 2023. Pembuatan taman vertikal dilakukan dengan mendaur ulang ± 1.000 botol plastik bekas menjadi wadah tanaman oleh siswa/i SMAN 1 Babakan Madang.

Seremoni peresmian Taman Vertikal SMAN 1 Babakan Madang dihadiri oleh Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina, Kepala SMAN 1 Babakan Madang Vera Verianti, Kepala Galeri Investasi IBI Kesatuan Bogor Yoyon Supriadi, perwakilan MNC Peduli, dan 4 (empat) perwakilan kepala sekolah dan guru dari sekolah imbas Adiwiyata binaan SMAN 1 Babakan Madang.

Direktur Utama MNC Sekuritas Susy Meilina menjelaskan, Corporate Social Responsibility (CSR) di bidang lingkungan hidup telah dilakukan MNC Sekuritas secara berkelanjutan selama beberapa tahun terakhir, misalnya mengurangi penggunaan wadah plastik dengan membagikan tumbler kepada karyawan dan tas kanvas untuk merchandise nasabah, serta meminimalisir penggunaan kertas dengan digitalisasi pembukaan akun saham.

“Kami berterima kasih kepada SMAN 1 Babakan Madang yang merupakan mitra Galeri Investasi Edukasi MNC Sekuritas karena telah mendukung inisiatif dari MNC Sekuritas dan MNC Peduli dalam pembuatan taman vertikal ini. Selain itu, sinergi di bidang pasar modal melalui kegiatan edukasi juga aktif dilakukan oleh CMC Junior ( Capital Market Club) SMAN 1 Babakan Madang. Kami berharap, keberadaan taman vertikal ini menjadi langkah awal generasi muda untuk mencintai lingkungan, serta dapat menginspirasi sekolah-sekolah lain yang menjadi sekolah imbas SMAN 1 Babakan Madang,” kata Susy dalam keterangan resmi yang diterima, Kamis (8/7/2023).