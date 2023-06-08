Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dirut KAI Media Visit ke MNC Group, Siap Kerja Sama Layanan Entertainment di Moda Kereta Api

Heri Purnomo , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |16:58 WIB
Dirut KAI Media <i>Visit</i> ke MNC Group, Siap Kerja Sama Layanan Entertainment di Moda Kereta Api
KAI media visit ke MNC Group. (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) hari ini melakukan kunjungan MNC Group di iNews Tower, Jakarta.

Kunjungan tersebut merupakan langkah awal kerja sama antar kedua belah pihak untuk meningkatkan pelayanan yang ada di moda transportasi kereta api.

 BACA JUGA:

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan bahwa kunjungan kali ini ditujukan sebagai tindak lanjut dari adanya pertemuan sebelumnya dengan pihak MNC Group untuk memberikan layanan kepada pelanggan KAI dengan berbagai platform media yang dimiliki oleh MNC Group.

Menurut Didiek, dengan banyaknya platform yang tersedia di MNC Group, mulai dari pemberitaan di 6 portal media hingga sejumlah platform entertainment lainnya.

 BACA JUGA:

"Kerja sama yang kita kembangkan yang salah satunya adalah pemanfaatan media yang dimiliki oleh MNC Group baik media tv, sosial dan entertainment dari berbagai platform yang bisa kita kembangkan untuk memberikan suatu muatan entertainment untuk penumpang KAI, selama di stasiun maupun di kereta api," kata Didiek di Inews Tower, Jakarta, Kamis (9/6/2023).

Didiek mengatakan bahwa dengan kolaborasi dengan ini nantinya pelanggan kereta api bisa dapat menikmati layanan yang lebih lagi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/320/3191309/mnc_group-vANK_large.jpeg
Karyawan MNC Group Diminta Mandiri Isi SPT 2025 Lewat Coretax Usai Penyuluhan DJP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/04/622/3187720/icc_2025-pzZA_large.jpg
iNews Media Group Campus Connect 2025 Digelar di Unsoed, Mahasiswa Dibekali Literasi Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/05/278/3181597/motiontrade-6ReH_large.jpg
Tips MotionTrade: Kenali Perbedaan Day Trading dan Swing Trading
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/320/3180423/mnc_group-a96k_large.jpg
MNC Insurance Business Group Dorong Literasi Asuransi Lewat Seminar di Binus Business School
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/622/3179814/angela-Z0Sf_large.jpg
Angela Tanoesoedibjo Ajak Gen Z Bijak Kelola Keuangan di Tengah Tren Gaya Hidup
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/16/320/3177210/motiontrade-OlLJ_large.jpg
Ikuti Promo Spesial Reward Bulan Inklusi Keuangan, Cashback Reksa Dana Rp25.000 dari Avrist Asset Management di MotionTrade!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement