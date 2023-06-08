Dirut KAI Media Visit ke MNC Group, Siap Kerja Sama Layanan Entertainment di Moda Kereta Api

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (KAI) hari ini melakukan kunjungan MNC Group di iNews Tower, Jakarta.

Kunjungan tersebut merupakan langkah awal kerja sama antar kedua belah pihak untuk meningkatkan pelayanan yang ada di moda transportasi kereta api.

Direktur Utama KAI Didiek Hartantyo mengatakan bahwa kunjungan kali ini ditujukan sebagai tindak lanjut dari adanya pertemuan sebelumnya dengan pihak MNC Group untuk memberikan layanan kepada pelanggan KAI dengan berbagai platform media yang dimiliki oleh MNC Group.

Menurut Didiek, dengan banyaknya platform yang tersedia di MNC Group, mulai dari pemberitaan di 6 portal media hingga sejumlah platform entertainment lainnya.

"Kerja sama yang kita kembangkan yang salah satunya adalah pemanfaatan media yang dimiliki oleh MNC Group baik media tv, sosial dan entertainment dari berbagai platform yang bisa kita kembangkan untuk memberikan suatu muatan entertainment untuk penumpang KAI, selama di stasiun maupun di kereta api," kata Didiek di Inews Tower, Jakarta, Kamis (9/6/2023).

Didiek mengatakan bahwa dengan kolaborasi dengan ini nantinya pelanggan kereta api bisa dapat menikmati layanan yang lebih lagi.