Gandeng MNC Group, KAI Hadirkan Layanan Pembelian Tiket Kereta Api hingga Hiburan

JAKARTA - PT Kereta Api Indonesia (Persero) melakukan kerja sama dengan MNC Group yakni PT MNC Kapital Indonesia Tbk, PT Teknologi Migo Indonesia untuk memberikan layanan entertainment di kereta api maupun di stasiun dan pembayaran tiket kereta api.

Kerja sama ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada penumpang kereta api Indonesia selama dalam perjalanan dengan menghadirkan layanan entertainment melalui portal yang ada di MNC Group serta OTT yang dimiliki MNC Group dan juga layanan pembelian tiket kereta api melalui layanan perbankan yang dimiliki MNC Group.

Adapun kerja sama ini ditandai dengan Penandatanganan kerja sama antara PT MNC Kapital Indonesia Tbk dengan PT KAI yang ditandatangani oleh Direktur Utama PT KAI Didiek Hartantyo dan Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Yudi Hamka.

Serta Penandatanganan kerja sama antara PT MNC Teknologi Nusantara dengan KAI yang ditandatangani oleh Kanton Kulaga, selaku kuasa Direktur PT MNC Teknologi Nusantara dan Chief Commercial Officer PT FM Digital Solution Anton Sutisna dan Direktur Niaga PT Kereta Api Indonesia (Persero) Hadis Surya Palapa.

Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Yudi Hamka bersyukur pihaknya diberikan kepercayaan untuk menjadi mitra pembayaran KAI serta mitra pelayanan dari sisi entertainment untuk melengkapi pelayanan di KAI selama masyarakat melakukan perjalanan.