Mengenal Siapa Pemilik America's Got Talent

JAKARTA - Mengenal siapa pemilik America’s Got Talent. America’s Got Talent sebuah acara pencarian bakat yang ditujukkan bagi para musisi, komedian hingga penari berbakat.

AGT mulai tayang sejak tanggal 21 Juni 2006. Saat masa awal penayangan tersebut, kini America's Funniest Home Videos telah memasuki musim kedelapan belas.

Melansir DailystarUK, cikal bakal munculnya Got Talent versi Amerika Serikat ini rupanya bermula dari konsep acara Inggris yang berjudul Paul O'Grady's Got Talent. Kala itu rencana konsep tersebut akan tayang pada tahun 2005 di stasiun televisi ITV.

Namun, Paul O'Grady saat itu sebagai pemilik acara ini tak sepaham dengan ITV sebagai penyiar acara. Dari sinilah pada 2007 acara tersebut diluncurkan ulang sebagai America’s Got Talent.

AGT menjadi acara yang paling sukses di kalangan warga Inggris, bagaimana tidak? Acara ini telah melahirkan nama-nama besar seperti pentolan Diversity Ashely Banjo, penyanyi Susan Boyle, dan penari George Sampson.

Lantas, siapa pemilik dari acara ajang bakat America’s Got Talent ini? Berikut Okezone rangkum melalui berbagai sumber, Kamis (8/6/2023).