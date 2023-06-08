Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mengenal Siapa Pemilik America's Got Talent

Mutiara Oktaviana , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |22:01 WIB
Mengenal Siapa Pemilik America's Got Talent
Pemilik America's Got Talent (Foto: NBC)
A
A
A

JAKARTA - Mengenal siapa pemilik America’s Got Talent. America’s Got Talent sebuah acara pencarian bakat yang ditujukkan bagi para musisi, komedian hingga penari berbakat.

AGT mulai tayang sejak tanggal 21 Juni 2006. Saat masa awal penayangan tersebut, kini America's Funniest Home Videos telah memasuki musim kedelapan belas.

Melansir DailystarUK, cikal bakal munculnya Got Talent versi Amerika Serikat ini rupanya bermula dari konsep acara Inggris yang berjudul Paul O'Grady's Got Talent. Kala itu rencana konsep tersebut akan tayang pada tahun 2005 di stasiun televisi ITV.

Namun, Paul O'Grady saat itu sebagai pemilik acara ini tak sepaham dengan ITV sebagai penyiar acara. Dari sinilah pada 2007 acara tersebut diluncurkan ulang sebagai America’s Got Talent.

AGT menjadi acara yang paling sukses di kalangan warga Inggris, bagaimana tidak? Acara ini telah melahirkan nama-nama besar seperti pentolan Diversity Ashely Banjo, penyanyi Susan Boyle, dan penari George Sampson.

Lantas, siapa pemilik dari acara ajang bakat America’s Got Talent ini? Berikut Okezone rangkum melalui berbagai sumber, Kamis (8/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/455/3191245/roti-J5Ns_large.jpg
Siapa Pemilik Roti O yang Viral Menolak Pembayaran Uang Tunai? Ini Sosoknya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/16/622/3190183/prajogo_pangestu-brvJ_large.jpg
Berikut Daftar Saham Milik Prajogo Pangestu di BEI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190874/hartono_bersaudara-OHB8_large.png
4 Fakta Hartono Bersaudara, Orang Terkaya Indonesia dengan Harta Rp731 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/320/3190940/ambani-ADwV_large.png
Intip Harta Kekayaan Anant Ambani yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/19/455/3190813/anant_ambani-LtPi_large.png
Harta Kekayaan Anant Ambani, Anak Miliarder India yang Hadiahi Lionel Messi Jam Tangan Mewah Rp20 Miliar
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/17/455/3190403/mbs-V7F4_large.jpg
Harta Kekayaan Pangeran Arab Mohammed bin Salman yang Ingin Akuisisi Klub FC Barcelona Rp195 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement