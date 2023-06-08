Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Genjot Industri Migas

Safina Asha Jamna , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:05 WIB
Dorong Pertumbuhan Ekonomi, Pemerintah Genjot Industri Migas
Stafsus Milenial Jokowi bersama SKK Migas. (Foto: SKK Migas)
JAKARTA - Pemerintah memberikan apresiasi progres industri migas. Hal itu karena memiliki komitmen mendorong terjadinya akselerasi program dan memiliki dampak berganda dari sektor produksi sehingga berpengaruh pada kesejahteraan masyarakat, khususnya di Papua dan Maluku.

Hal tersebut disampaikan Stafsus Presiden Jokowi, usai menghadiri dan menjadi pembicara Forum Kapasitas nasional di Sorong, Papua Barat Daya, 7- 8 Juni 2023.

Menurut Billy, dirinya mengikuti perkembangan industri hulu migas di tanah Papua - Maluku dan progres Industri hulu migas telah dilaporkan ke Presiden Jokowi dan hal tersebut sejalan dengan program hilirisasi yang dicanangkan pemerintah.

Selain sejalan dengan program hilirisasi. Hal tersebut juga seiring dengan Inpres Nomor 9 Tahun 2020 yang mengamanatkan percepatan pembangunan di Papua dan Papua Barat. (Kini berkembang dengan lahirnya 4 propinsi baru, yaitu Papua Barat Daya, Papua Tengah, Papua Pegunungan dan Papua Selatan-red)

“Hilirasi sektor migas memiliki dampak berganda dari sektor produksi migas, seperti perputaran uang di daerah dengan cara menghidupkan vendor lokal dan UMKM, Khususnya tanah papua,” ujar Billy yang merupakan kelahiran Kabupaten Yapen dari keterangan yang diterima, Kamis (8/6/2023).

Billy berharap Industri hulumigas menjadi incubator atau pendorong bergeraknya talenta-talenta muda untuk membangkitkan ekonomi kreatif,

“Anak-anak papua bisa menjadi anak-anak kreatif dan industri hulu migas atau KKKS menjadi pendorong, dan menjadi pusat inkubasi bisnis,”ungkapnya

Halaman:
1 2
Topik Artikel :
Migas Industri Minyak Migas SKK Migas
