Wamenparekraf: Jakarta Bisa Jadi Shopping City

JAKARTA - Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) menargetkan, Jakarta jadi shopping city atau kota belanja tahun 2024.

Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Wamenparekraf) Angela Tanoesoedibjo mengatakan bahwa potensi itu terbuka lebar, apalagi Indonesia sudah punya Bandara Soekarno Hatta yang mana itu menjadi pintu keluar masuknya wisatawan mancanegara.

"Jakarta, tahun depan mungkin sudah tidak menjadi ibukota, akan menarik jika kita bicara sebagai kota shopping. Shopping destination, shopping city. Ini mungkin sesuatu yang bisa kita explore bersama. Bandara Soekarno Hatta bagaimanapun juga akan menjadi pintu masuk yang sangat penting bagi Indonesia," ujarnya saat memberi sambutan di acara Hari Ulang Tahun (HUT) Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo) di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Sambung Angela, keyakinannya itu didasarkan dari data global retail market size yang menunjukkan tren positif, dan diprediksi akan terus meningkat dua kali lipat di tahun 2030.

"Wisata belanja kalau kita lihat global retail market size, ini diprediksi akan terus meningkat dari USD55,74 miliarr di tahun lalu, akan meningkat dua kali lipat di tahun 2030," ucapnya.