Simak Ya, Cara Sukses Buka Usaha di Masa Pandemi Covid-19

JAKARTA - Ketua DPW BAJA Perindo Jawa Barat (Jabar) sekaligus Bacaleg DPRD Kota Depok dari Partai Perindo, Tati Sri Hardina berbagi cerita kesuksesannya mempertahankan usaha di tengah-tengah pandemi.

Wanita yang akrab disapa Rere tersebut mengaku bisa mempertahankan usahanya pada pandemi karena beradaptasi dengan segala perubahan yang terjadi.

"Kalau saya sendiri harus mengikuti perkembangan zaman, kalau sekarang kan orang sedang gencar-gencarnya media sosial lagi gencar-gencarnya ke online, kita juga mengubah dari yang tadinya kita offline kita sekarang bikin juga online," kata Rere dalam Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo bertajuk Tips Menjadi Wirausaha Muda Kreatif dan Inovatif, Kamis (8/6/2023).

Menurutnya, inovasi tersebut yang membuat usahanya Bakso Rusuk Joss mampu bertahan bahkan berkembang di masa pandemi.

"Makanya kita bisa bertahan di masa pandemi kemarin Bakso Rusuk Joss tetap bertahan malahan buka cabang banyak di masa pandemi ada yang online ada yang offline," ujarnya.