Tips Jadi Wirausaha Muda yang Kreatif dan Inovatif

JAKARTA - Ketua DPW BAJA Perindo Jawa Barat (Jabar) sekaligus Bacaleg DPRD Kota Depok dari Partai Perindo, Tati Sri Hardina memberi sejumlah tips bagi kaum milenial agar bisa menjadi seorang pengusaha yang kreatif dan inovatif.

Wanita yang akrab disapa Rere tersebut mengatakan yang pertama yang harus dimiliki oleh milenial adalah rasa yakin dan percaya diri.

"Apa yang mau kita lakukan harus yakin jangan pernah ragu dan jangan pernah takut untuk memulai sesuatu karena dengan kita percaya diri kita sudah menang sebelum memulai," kata Rere dalam Podcast Aksi Nyata bersama Partai Perindo, Kamis (8/6/2023).

Selain itu, sebagai kaum muda, milenial juga harus mau untuk bekerja keras dalam mewujudkan apa yang menjadi cita-cita.

"Kita harus bekerja keras karena orang-orang muda itu yang bekerja keras untuk mewujudkan sesuatu adalah kekuatan yang paling kuat di dunia," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk menjadi pengusaha muda yang kreatif dan inovatif diperlukan juga kemampuan untuk melakukan survei terhadap apa yang menjadi kebutuhan pasar.