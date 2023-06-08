Advertisement
HOT ISSUE

Isuzu Bantah soal Pemindahan Pabrik dari Thailand ke Indonesia

Dovana Hasiana , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |18:57 WIB
Isuzu Bantah soal Pemindahan Pabrik dari Thailand ke Indonesia
Isuzu. (Foto: MPI)
JAKARTA — Pembuat truk Jepang Isuzu Motors menyebut bahwa perusahaan tidak berencana untuk memindahkan pabrik dari Thailand ke Indonesia.

Pernyataan ini dikeluarkan oleh perusahaan sehari setelah Menteri Perindustrian Indonesia, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perusahaan otomotif asal Jepang itu akan memindahkan pabrik ke Indonesia.

“Perusahaan kami terus fokus pada Indonesia sebagai pasar utama, namun tidak ada rencana untuk merelokasi pabrik Thailand ke Indonesia," ujar Juru Bicara Isuzu, dilansir Reuters, Kamis (8/6/2023).

Menurut jubir tersebut, Perusahaan tidak membuat pengumuman tentang masalah ini. Selain itu, Isuzu juga sudah memiliki pabrik di Karawang, Indonesia.

Sebagai informasi, sebelumnya Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan perusahaan otomotif Isuzu Motors Ltd. akan memindahkan pabrik truk dari Thailand ke Indonesia dan mulai berproduksi pada tahun 2024 mendatang.

 

