Perjalanan Karir Putri Ariani Peraih Golden Buzzer Americas Got Talent

JAKARTA – Perjalanan karir Putri Ariani peraih Golden Buzzer Americas Got Talent menarik untuk diketahui.

Putri Ariani menapaki jalan panjang sebelum namanya viral karena aksinya memukau dunia di panggung America’s Got Talent. Sebelum sukses di Amerika, Putri sudah malang melintang di industri musik Indonesia.

Kondisinya yang disabilitas tak menghalangi langkah suksesnya. Penyanyi asal Jogja ini sempat rasakan jatuh bangun di dunia musik tanah air.

Putri Ariani pernah dari juara ajang Indonesia’s Got Talent, namun ia pernah gagal, gugur di pertengahan kompetisi The Voice Kids Indonesia.

Berikut perjalanan karir Putri Ariani yang berhasil dirangkum okezone dari berbagai sumber.

Juara Kompetisi Indonesia’s Got Talent 2014

Pada tahun 2014 Putri mengikuti ajang Indonesia’s Got Talent, bukan hanya sekedar lolos ke tahap selanjutnya ternyata Putri keluar sebagai juara pertama dalam ajang tersebut.