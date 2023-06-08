Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Program Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis Belum Direstui, Ini Alasannya

Ikhsan Permana , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |19:47 WIB
Program Bagi-Bagi Rice Cooker Gratis Belum Direstui, Ini Alasannya
Rice Cooker Gratis (Foto: Reuters)
JAKARTA - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Suharso Monoarfa buka suara terkait program Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk bagi-bagi rice cooker gratis kepada masyarakat yang belum mendapatkan restu hingga saat ini.

"Itu menyangkut soal pengalokasian anggaran. Kalau itu (program rice cooker gratis) memang sedari awal di pagu indikatifnya sudah dimasukkan, ya, bisa dibicarakan. Sekarang kan masih ada secara pagu indikatif," ungkap Suharso kepada awak media di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (8/6/2023).

Meskipun demikian, Suharso menyebut program tersebut masih berpeluang untuk bisa direalisasikan sebab pembahasan soal alokasi anggaran masih berjalan.

"Kan sekarang sudah di pagu alokasi. Di alokasinya mungkin ditolak dan nanti dibicarakan di DPR setelah Presiden Jokowi menyampaikan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN), kita bicara di pagu anggaran. Jadi masih terbuka kemungkinan. Ya, masih bisa (program rice cooker gratis berjalan)," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM (Dirjen Gatrik) Jisman P. Hutajulu menjelaskan, salah satu alasan belum dijalankan program clean cooking atau bagi-bagi rice cooker gratis untuk masyarakat adalah belum mendapat restu dari Bappenas.

