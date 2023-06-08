Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Hanya Tumbuh 4,9% di 2023

JAKARTA - Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai 5% di 2023. Hal ini tertuang melalui laporan Global Economic Prospect (GEP) edisi Juni 2023.

Adapun Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,9% pada 2023. Pertumbuhan dengan angka tersebut diproyeksikan akan terus berlanjut hingga 2024. Baru ketika 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 5%.

Proyeksi pertumbuhan pada level moderat tidak hanya diberikan kepada Indonesia, namun kepada hampir semua negara di Asia Timur dan Pasifik (East Asia and Pacific). Bank Dunia meramal, pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut, kecuali China, akan moderat di level 4,8% pada tahun 2023. Ini terjadi seiring dengan kebijakan pembukaan kembali China pasca pandemi Covid-19.

Namun, pemulihan ekonomi China dinilai tidak berdampak ke negara-negara sekitarnya, sehingga pertumbuhan hanya diproyeksikan pada level 4,8%.

“Dampak positif dari pemulihan China diperkirakan akan terbatas mengingat konsentrasinya pada aktivitas jasa domestik,” tulis Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospect (GEP) edisi Juni 2023, dikutip Kamis (8/6/2023).

Proyeksi Bank Dunia berbanding terbalik dengan proyeksi pertumbuhan hingga 5,7% di tahun 2024.