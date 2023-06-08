Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Hanya Tumbuh 4,9% di 2023

Dovana Hasiana , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |20:49 WIB
Bank Dunia Ramal Ekonomi RI Hanya Tumbuh 4,9% di 2023
Ekonomi RI: Freepik)
A
A
A

JAKARTA - Bank Dunia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak mencapai 5% di 2023. Hal ini tertuang melalui laporan Global Economic Prospect (GEP) edisi Juni 2023.

Adapun Bank Dunia memperkirakan pertumbuhan ekonomi Indonesia hanya 4,9% pada 2023. Pertumbuhan dengan angka tersebut diproyeksikan akan terus berlanjut hingga 2024. Baru ketika 2025, pertumbuhan ekonomi Indonesia diproyeksikan mencapai 5%.

Proyeksi pertumbuhan pada level moderat tidak hanya diberikan kepada Indonesia, namun kepada hampir semua negara di Asia Timur dan Pasifik (East Asia and Pacific). Bank Dunia meramal, pertumbuhan ekonomi di kawasan tersebut, kecuali China, akan moderat di level 4,8% pada tahun 2023. Ini terjadi seiring dengan kebijakan pembukaan kembali China pasca pandemi Covid-19.

Namun, pemulihan ekonomi China dinilai tidak berdampak ke negara-negara sekitarnya, sehingga pertumbuhan hanya diproyeksikan pada level 4,8%.

“Dampak positif dari pemulihan China diperkirakan akan terbatas mengingat konsentrasinya pada aktivitas jasa domestik,” tulis Bank Dunia dalam laporan Global Economic Prospect (GEP) edisi Juni 2023, dikutip Kamis (8/6/2023).

Proyeksi Bank Dunia berbanding terbalik dengan proyeksi pertumbuhan hingga 5,7% di tahun 2024.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/30/320/3135179/kemiskinan-X6RE_large.jpg
Bank Dunia Sebut 60% Penduduk Indonesia Miskin, Begini Reaksi BPS
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/21/470/3132685/fahri_hamzah-Hh7c_large.jpg
Fahri Hamzah: World Bank Siap Beri Pembiayaan Renovasi Perumahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/20/320/3037075/angka-pengangguran-indonesia-tertinggi-di-asean-0yYLfH7r0F.jpg
Angka Pengangguran Indonesia Tertinggi di ASEAN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/320/3028802/80-tahun-bretton-woods-imf-bank-dunia-bahas-ekonomi-dunia-30-tahun-ke-depan-Hib6QXxRDr.jfif
80 Tahun Bretton Woods, IMF-Bank Dunia Bahas Ekonomi Dunia 30 Tahun ke Depan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/28/320/3027501/bank-dunia-nilai-makan-bergizi-tidak-efektif-turunkan-stunting-airlangga-bilang-gini-HHaNF8V7Ok.jfif
Bank Dunia Nilai Makan Bergizi Tidak Efektif Turunkan Stunting, Airlangga Bilang Gini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/27/320/3026730/2-wanita-indonesia-jadi-direktur-bank-dunia-nv6cqFiDcN.jpg
2 Wanita Indonesia Jadi Direktur Bank Dunia
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement