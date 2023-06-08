Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Ternyata Ini yang Punya Restoran Solaria

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |07:41 WIB
Ternyata Ini yang Punya Restoran Solaria
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA- Ternyata ini yang punya restoran Solaria, gerai makanan keluarga sat berada di mall, bandara, atau rest area. Adapun, restoran keluarga asal Indonesia ini sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Dilansir dari berbagai sumber, ternyata ini yang punya restoran Solaria adalah Aliuyanto. Dia seorang pria lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Aliuyanto lulus dari kampusnya pada 1985 dan ia sempat menjadi seorang karyawan swasta. Lima tahun menjalani profesi sebagai karyawan, Aliuyanto akhirnya memutuskan untuk resign dan memberanikan diri untuk membuka restoran. Tahun 1991, Aliuyanto membuka restoran pertamanya dengan modal sisa dari gaji yang telah ia kumpulkan selama lima tahun.

Meski modal usahanya tak banyak, namun ia tetap membulatkan tekad untuk berwirausaha di bidang kuliner. Pasalnya, Aliuyanto memiliki bakat dan hobi dalam memasak.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/28/622/3142789/perbedaan_diskon_dan_cashback-Xz8S_large.jpg
Apa Beda Cashback dan Diskon?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/455/3141522/bisnis_jes_no_limit-MKo7_large.jpg
Bisnis dan Kekayaan Jess No Limit, Masuk Daftar Forbes 30 Under 30 Asia 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/23/455/3141231/bisnis_jennifer_coppen-e5sd_large.jpg
Daftar Bisnis Milik Jennifer Coppen, dari Skincare hingga Kuliner
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/455/3140625/jonatan_christie_dan_istri-vdDw_large.jpg
2 Bisnis Milik Pebulutangkis Jonatan Christie dan Shania Junianatha, Salah Satunya Telah Dirintis Sejak 2019
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/21/455/3140623/cinta_laura-sTrl_large.jpg
Deretan Bisnis yang Ternyata Milik Cinta Laura, Sudah Tahu?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/05/20/455/3140316/syahrini-jSmf_large.jpg
3 Bisnis Milik Syahrini yang Cetar Membahana, Apa Saja?
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement