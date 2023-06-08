Ternyata Ini yang Punya Restoran Solaria

JAKARTA- Ternyata ini yang punya restoran Solaria, gerai makanan keluarga sat berada di mall, bandara, atau rest area. Adapun, restoran keluarga asal Indonesia ini sudah tersebar di berbagai daerah di Indonesia.

Dilansir dari berbagai sumber, ternyata ini yang punya restoran Solaria adalah Aliuyanto. Dia seorang pria lulusan Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Aliuyanto lulus dari kampusnya pada 1985 dan ia sempat menjadi seorang karyawan swasta. Lima tahun menjalani profesi sebagai karyawan, Aliuyanto akhirnya memutuskan untuk resign dan memberanikan diri untuk membuka restoran. Tahun 1991, Aliuyanto membuka restoran pertamanya dengan modal sisa dari gaji yang telah ia kumpulkan selama lima tahun.

Meski modal usahanya tak banyak, namun ia tetap membulatkan tekad untuk berwirausaha di bidang kuliner. Pasalnya, Aliuyanto memiliki bakat dan hobi dalam memasak.