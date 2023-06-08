Daftar 6 Perusahaan Milik Jusuf Kalla

JAKARTA-Daftar perusahaan milik Jusuf Kalla merupakan mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, yang juga merupakan bagian dari Grup Kalla. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada 2018, total harta yang dimiliki JK mencapai Rp900,837 miliar.

Kekayaan yang ia dapat tidak terlepas dari seringnya Jusuf Kalla bergaul dengan banyak pebisnis ulung.

Berikut daftar perusahaan milik Jusuf Kalla dilansir dari berbagai sumber:

1. Pendidikan

Dalam sektor pendidikan di mana Grup Kalla memiliki Sekolah Islam Athirah yang dibangun pada 1984.Mulai dari tingkat TK sampai SMA berdiri sanga kokoh hingga saat ini.

Menilik sejarahnya, sekolah ini bermula dari keinginan kuat dari sosok Hadji Kalla dan istrinya, Hadjah Athirah untuk berperan aktif dalam memajukan pendidikan. Beliau peduli dan punya komitmen tinggi.