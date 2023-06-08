Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar 6 Perusahaan Milik Jusuf Kalla

Rina Anggraeni , Jurnalis-Kamis, 08 Juni 2023 |13:41 WIB
Daftar 6 Perusahaan Milik Jusuf Kalla
Ilustrasi (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA-Daftar perusahaan milik Jusuf Kalla merupakan mantan Wakil Presiden RI ke-10 dan ke-12, yang juga merupakan bagian dari Grup Kalla. Berdasarkan data Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara pada 2018, total harta yang dimiliki JK mencapai Rp900,837 miliar.

Kekayaan yang ia dapat tidak terlepas dari seringnya Jusuf Kalla bergaul dengan banyak pebisnis ulung.

Berikut daftar perusahaan milik Jusuf Kalla dilansir dari berbagai sumber:

1. Pendidikan

Dalam sektor pendidikan di mana Grup Kalla memiliki Sekolah Islam Athirah yang dibangun pada 1984.Mulai dari tingkat TK sampai SMA berdiri sanga kokoh hingga saat ini.

Menilik sejarahnya, sekolah ini bermula dari keinginan kuat dari sosok Hadji Kalla dan istrinya, Hadjah Athirah untuk berperan aktif dalam memajukan pendidikan. Beliau peduli dan punya komitmen tinggi.

Halaman:
1 2 3
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/24/320/3116816/epson-ueEQ_large.jpg
Epson Umumkan Pergantian Presiden Direktur
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/09/622/3072650/12-contoh-cara-menjawab-kontribusi-yang-diberikan-untuk-perusahaan-4pBTW2hkcb.jfif
12 Contoh Cara Menjawab Kontribusi yang Diberikan untuk Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/320/2902685/5-teknologi-buatan-israel-yang-tanpa-sadar-kita-pakai-sehari-hari-N7nPWyEsUP.jpeg
5 Teknologi Buatan Israel yang Tanpa Sadar Kita Pakai Sehari-hari
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/320/2882426/perusahaan-alat-berat-dari-china-banyak-ekspansi-ke-ri-ini-penjelasan-trakindo-6gXMlceZsd.jpg
Perusahaan Alat Berat dari China Banyak Ekspansi ke RI, Ini Penjelasan Trakindo
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/13/455/2882028/intip-kecanggihan-ban-masa-depan-untuk-kendaraan-terbang-PRDzpbZLHw.jpg
Intip Kecanggihan Ban Masa Depan untuk Kendaraan Terbang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/12/320/2881394/canggih-ban-ini-dibuat-dari-campuran-sekam-kedelai-hingga-jagung-iBbfF7Va7n.jpg
Canggih, Ban Ini Dibuat dari Campuran Sekam, Kedelai hingga Jagung
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement