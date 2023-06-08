Wih! IKN Bakal Punya 3 Mal Mewah

JAKARTA - Ketua Himpunan Peritel dan Penyewa Pusat Perbelanjaan Indonesia (Hippindo), Budihardjo Iduansjah, mengungkapkan bahwa akan ada tiga mal yang berdiri di kawasan Ibu Kota Negara Nusantara (IKN) nanti.

"Mal yang sudah masuk di IKN itu kurang lebih 2 sampai 3. Itu sudah direncanakan akan dibangun. Tetapi saya tidak bisa ngomong mal apa, tetapi ada rencananya buka mal di sana," kata Budihardjo saat ditemui MNC Portal di Kementerian Perdagangan, Kamis (8/6/2023).

Budihardjo menuturkan, investor yang akan berkecimpung dalam pembangunan mal di IKN, berasal dari dalam negeri dan luar negeri. Otorita IKN pun telah menerima sejumlah Letter of Intent (LoI) dari para investor.

"Investornya dari dalam dan luar negeri. Udah ada LoI investornya. Tapi saya tidak bisa sebutkan dari mananya ya," beber dia.

Sebelumnya, Kepala Badan Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) Bambang Susantono mengatakan, hingga saat ini setidaknya sudah terdapat 220 lebih letter of intent (LOI) atau pernyataan minat investor untuk menggarap proyek di ibu kota baru.