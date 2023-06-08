Saatnya Jajan! Pakai Voucher Diskon dan Cashback Kuliner Favorit di Aplikasi MotionPay

JAKARTA – Banyak voucher diskon dan cashback kuliner favorit di aplikasi motionpay. Dengan MotionVoucher, Anda bisa memperoleh voucher murah dari berbagai merchant yang ada di seluruh Indonesia.

“Berburu kuliner tentunya akan semakin menyenangkan dengan promo-promo menarik, seperti Juni Jajan di MotionPay. Anda bisa jajan makanan dan minuman favorit melalui MotionVoucher dengan harga miring, ditambah cashback yang tentunya akan membuat jajan Anda semakin seru,” kata Managing Director Motion Technology Jessica Tanoesoedibjo, Kamis (8/6/2023).

Diskon sekaligus cashback untuk beragam merchant dapat Anda peroleh di MotionVoucher, antara lain Nanny’s Pavillon, Yoshinoya, McDonald’s, Excelso, Starbucks, Moon Chicken, Auntie Anne’s, Dari Pada by Hangry, Haagen Dazs, Warung Tekko, Cerita Roti, Chigo, KFC, Es Teler 77, The People’s Café, D’Cost, Bakmi GM, Flash Coffee, Gindaco, dan FamilyMart. Untuk memperoleh diskon dan cashback, Anda dapat mengikuti langkah-langkah berikut ini:

1. Buka aplikasi MotionPay dan klik icon "MotionVoucher”

2. Pilih merchant dan nominal voucher sesuai yang Anda inginkan. Nominal diskon dan cashback beragam, tergantung jenis voucher yang Anda pilih

3. Pilih “Cart" dan lanjutkan pembayaran

4. Setelah transaksi berhasil, pengguna akan menerima notifikasi pada aplikasi MotionPay

5. Cashback berupa MotionPoints akan Anda terima pada 3 (tiga) hari kerja setelah transaksi