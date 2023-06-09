Wall Street Menguat, Indeks Nasdaq Pimpin Penguatan

JAKARTA - Wall Street menguat pada perdagangan Kamis (8/6/2023) waktu setempat. Bursa saham AS menguat setelah mendapatkan kembali beberapa momentumnya berkat rebound oleh saham teknologi. Sementara volatilitas turun ke rekor terendah menjelang kalender ekonomi dan kebijakan penting minggu depan.

Mengutip Reuters, Jumat (9/6/2023), indeks Dow Jones Industrial Average (.DJI) naik 168,59 poin, atau 0,5%, menjadi 33.833,61, S&P 500 (.SPX) naik 26,41 poin, atau 0,62%, menjadi 4.293,93 dan Nasdaq Composite (.IXIC) bertambah 133,63 poin, atau 1,02%, menjadi 13.238,52.

Indeks Volatilitas CBOE (.VIX), juga dikenal sebagai pengukur rasa takut Wall Street, turun ke rekor terendah baru pasca pandemi.

"Apa yang sebenarnya Anda lihat di pasar vol adalah keengganan untuk terlibat," kata David Bianco, kepala investasi Amerika untuk manajer aset DWS Group. "Anda baru saja mengalami kelumpuhan pada investor."

Investor seakan duduk di pinggir lapangan menjelang data inflasi dan pertemuan kebijakan Federal Reserve minggu depan.