HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat di Kisaran 6.598-6.789

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |08:00 WIB
IHSG Hari Ini Berpotensi Menguat di Kisaran 6.598-6.789
Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini berpotensi menguat lagi pada sepanjang perdagangan. Pergerakan IHSG hari ini akan berada di kisaran 6.598 - 6.789.

CEO PT Yugen Bertumbuh Sekuritas, William Surya Wijaya mengatakan, pola gerak IHSG hari ini terlihat berpotensi untuk kembali melanjutkan kenaikan jangka pendeknya.

“Hari ini pergerakan IHSG akan diwarnai oleh jelang rilis data perekonomian Cadangan Devisa yang disinyalir menunjukkan hasil yang baik,” ujar William dalam risetnya, Jumat (9/6/2023).

Menurut William, sentimen dari masih tercatatnya capital inflow secara ytd juga akan turut menopang pergerakan IHSG hingga beberapa waktu mendatang.

Sebelumnya, IHSG berada di zona positif pada sesi terakhir perdagangan. IHSG ditutup menguat 46,57 poin atau 0,7% ke level 6.666.

Pada penutupan perdagangan Kamis (8/6/2023), terdapat 297 saham menguat, 219 saham melemah, dan 220 saham stagnan. Transaksi perdagangan mencapai Rp9,2 triliun dari 19,2 miliar saham yang diperdagangkan.



