IHSG Berpeluang Menguat ke 6.764, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Okezone)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang untuk menguat menguji rentang area terdekatnya di 6.694-6.764. Namun dengan catatan apabila IHSG hari ini mampu bergerak di atas area support terdekatnya 6.562.

"Waspadai, apabila break support 6.562 atau bahkan di 6.542, maka IHSG rawan menuju ke 6.509-6.530," tulis MNC Sekuritas dalam risetnya, Jumat (9/6/2023).

Untuk IHSG hari ini diperkirakan akan bergerak pada support 6.542, 6.509 dan resistance 6.772, 6.820.

Berikut empat saham rekomendasi MNC Sekuritas hari ini.

ASSA - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.190-1.250

Target Price: 1.350, 1.465

Stoploss: below 1.180

BRIS - Buy on Weakness

Buy on Weakness: 1.620-1.680

Target Price: 1.770, 1.900

Stoploss: below 1.530