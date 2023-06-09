Bank Muamalat Optimalkan Kontribusi Segmen Prioritas

JAKARTA – PT Bank Muamalat Indonesia Tbk mengoptimalkan kontribusi Muamalat Prioritas terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK). Adapun kontribusi Muamalat Prioritas mencapai 33% terhadap total DPK yang sebesar Rp45,5 triliun hingga 31 Maret 2023.

Direktur Utama Bank Muamalat Indra Falatehan mengatakan, potensi bisnis di segmen nasabah prioritas masih sangat besar dan pihaknya akan menjadikan segmen ini sebagai fokus bisnis. Salah satunya dengan meningkatkan engagement nasabah existing serta melaksanakan program untuk akuisisi nasabah baru.

BACA JUGA: Bank Muamalat Sediakan Living Cost Jamaah Haji Asal Bekasi dan Surabaya

“Kami terus mengoptimalkan kontribusi Muamalat Prioritas terhadap total DPK Bank Muamalat melalui sejumlah strategi, di antaranya dengan meningkatkan kualitas layanan untuk menjaga loyalitas nasabah existing dan melaksanakan reward program untuk menambah jumlah nasabah baru,” ujarnya, Jumat (9/6/2023).

Bank Muamalat secara aktif menggelar sejumlah kegiatan untuk meningkatkan engagement dengan nasabah prioritas. Salah satunya adalah kegiatan online gathering yang menghadirkan penceramah ustad Salim A. Fillah dengan mengangkat tema “Keutamaan dan Hikmah Ibadah Kurban” pada Kamis, 8 Juni 2023 yang diikuti oleh nasabah prioritas di sejumlah kota di Indonesia.

BACA JUGA: Begini Cara Bank Muamalat Tingkatkan Transaksi Kartu Debit

Untuk menggaet nasabah baru, Bank Muamalat juga melaksanakan program Member Get Member dengan reward hingga Rp10 juta dalam bentuk e-voucher belanja. Program ini berlaku untuk nasabah existing Muamalat Prioritas yang mengajak minimal dua orang untuk menjadi nasabah prioritas.