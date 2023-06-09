Simak Saham Pilihan Hari Ini Jelang Akhir Pekan

Indeks Harga Saham Gabungan diprediksi menguat hari ini (Ilustrasi: Shutterstock)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) berpeluang untuk menguji kembali garis SMA-20 di sekitar level 6.695 atau resisten Fibonacci terdekat di 6.719 pada perdagangan Jumat (9/6/2023).

Analis Binaartha Sekuritas Ivan Rosanova mengatakan bahwa level support IHSG hari ini berada di 6.542, 6.509 dan 6.480. Sementara level resistennya di 6.719, 6.767 dan 6.815.

Ivan merekomendasikan lima saham pilihan kepada investor yaitu, PT Barito Pacific Tbk (BRPT) yang direkomendasikan speculative buy pada rentang harga Rp690-Rp710, dengan target harga terdekat di Rp760.

“BRPT telah menembus ke bawah Rp735 yang sebelumnya merupakan support fraktal dan diperkirakan dapat mengalami penurunan ke zona support Rp685-Rp695,” kata Ivan dalam risetnya, Jumat (9/6/2023).

Kemudian, ia juga merekomendasikan PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk (GOTO) yang sedang dalam rebound minor dan diperkirakan akan melanjutkan struktur koreksi wave [b] dengan penurunan menuju support Fibonacci 99 selama masih di bawah level Rp140. Ivan merekomendasikan trading buy pada rentang harga Rp115-Rp120 dengan target harga terdekat di Rp130.