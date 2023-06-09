Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

IHSG Dibuka Menguat ke Level 6.666, Sektor Energi Hijau

Dinar Fitra Maghiszha , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |09:20 WIB
IHSG Dibuka Menguat ke Level 6.666, Sektor Energi Hijau
Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Antara)
A
A
A

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat 0,01% di 6.666,89 pada perdagangan Jumat (9/6/2023). Indeks sektoral energi tampak mengalami penguatan didukung oleh kinerja sejumlah saham.

Semenit pertama indeks komposit bertahan positif 0,04% di 6.668,69. Sebanyak 187 saham menguat, 104 melemah, dan 221 lainnya stagnan.

Nilai transaksi awal perdagangan menembus Rp384,01 miliar, dari net-volume 766,06 juta saham yang dijualbelikan.

Sejumlah indeks pendukung tampak bergerak variatif seperti indeks LQ45 koreksi 0,05% di 952,90, indeks JII naik 0,09% di 546,42, indeks IDX30 turun 0,06% di 496,68, dan indeks MNC36 melemah 0,18% di 362,44.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/278/3191761/ihsg-iucS_large.jpg
IHSG Melemah 0,83 Persen dalam Perdagangan 3 Hari, Asing Net Buy Rp2,45 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/320/3191618/ihsg_menguat-n96s_large.jpg
IHSG Sesi I Menguat Tipis ke 8.587
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191580/tambang-1zXD_large.jpg
Emiten Tambang Perpanjang Kontrak Batu Bara di Australia Rp8,3 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/278/3191584/ihsg_menguat-8hMk_large.jpg
IHSG Dibuka Menguat ke 8.597 Jelang Libur Natal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/278/3191465/ihsg_ditutup_menguat-fY1T_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Melemah ke Level 8.584
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/22/278/3191302/ihsg_ditutup_menguat-E2FN_large.jpg
IHSG Hari Ini Ditutup Menguat ke Level 8.645
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement