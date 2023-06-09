IHSG Dibuka Menguat ke Level 6.666, Sektor Energi Hijau

Indeks Harga Saham Gabungan dibuka menguat (Ilustrasi: Antara)

JAKARTA - Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini dibuka menguat 0,01% di 6.666,89 pada perdagangan Jumat (9/6/2023). Indeks sektoral energi tampak mengalami penguatan didukung oleh kinerja sejumlah saham.

Semenit pertama indeks komposit bertahan positif 0,04% di 6.668,69. Sebanyak 187 saham menguat, 104 melemah, dan 221 lainnya stagnan.

Nilai transaksi awal perdagangan menembus Rp384,01 miliar, dari net-volume 766,06 juta saham yang dijualbelikan.

Sejumlah indeks pendukung tampak bergerak variatif seperti indeks LQ45 koreksi 0,05% di 952,90, indeks JII naik 0,09% di 546,42, indeks IDX30 turun 0,06% di 496,68, dan indeks MNC36 melemah 0,18% di 362,44.