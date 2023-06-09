Advertisement
MARKET UPDATE

KB Bukopin (BBKP) Siap Rambah Bisnis UMKM dan Ritel

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 09 Juni 2023 |09:41 WIB
KB Bukopin (BBKP) Siap Rambah Bisnis UMKM dan Ritel
KB Bukopin siap rambah bisnis UMKM dan ritel (Foto: Shutterstock)
A
A
A

JAKARTA - PT Bank KB Bukopin Tbk (BBKP) siap merambah bisnis UMKM dan ritel. Saat ini penyaluran kredit masih berfokus pada korporasi, sambil perseroan menyiapkan digitalisasi serta SDM yang mumpuni.

KB Bukopin juga punya bisnis UMKM dan ritel, tetapi sambil menyiapkan aspek digital, perseroan saat ini fokus ke korporasi.

"Setelah digitalisasinya jalan, nanti kita juga akan fokus ke UMKM dan Ritel," kata Robby dalam Market Buzz Power Breakfast IDX, Jumat (9/6/2023).

Adapun KB Bukopin juga punya pensiun loan yang bekerja sama dengan Taspen dan Asabri dengan portofolio yang cukup besar Rp12 triliun.

"Kami memiliki kerja sama yang baik dengan Taspen dan Asabri dan akan kita kembangkan terus," kata Robby.

Untuk jangka panjang, lanjut Robby, KB Bukopin akan membuat porsi UMKM dan ritel jauh lebih besar.

